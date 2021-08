Un effroyable accident d’ascenceur coûte la vie à un bébé de deux mois

Une maman s’est retrouvée face à une vision d’horreur. Impuissante, elle n’a pu sauver son enfant de deux mois d’une mort certaine. Les faits se sont déroulés en Turquie alors que Gulperi Karasal sortait d’un ascenseur avec sa fille et son bébé, indiquent nos confrères de Sudinfo.

En voulant prendre la poussette, l’ascenseur s’est activé pour une raison encore indéterminée. Les portes étant ouvertes, la petite victime a été emportée par le mécanisme. La maman n’a rien pu faire et a vu son enfant s’écraser contre le plafond. Avzem Adar a par la suite fait une chute de plus de 6 mètres, qui lui a été mortelle. Selon The Mirror, le bébé est mort à l’hôpital.

La police turque indique avoir ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame.

Attention, ces images peuvent choquer :