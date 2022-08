Un drone filme un homme en train de se faire mordre le crâne par un alligator en Floride (vidéo)

C’est la quatrième fois en l’espace de trois semaines qu’une personne se fait attaquer par un alligator dans la région de Tampa Bay, en Floride.

Le long du rivage du lac Thonotosassa, dans le comté de Hillsborough, l’une de ces attaques a été filmée par un drone. Sur la vidéo, on peut voir JC Defeats se faire mordre la tête par un alligator.

Il a mis ses mains dans la gueule de l’animal pour se dégager et le faire partir. Par miracle, JC a survécu et a été transporté d’urgence à hôpital où les médecins ont dû lui enlever une partie de son crâne.

De rares attaques mortelles

En juillet dernier, une Américaine avait perdu la vie après avoir été attaquée par deux alligators. Elle était tombée dans l’étang d’un terrain de golf. Un cycliste avait également été grièvement blessé par un alligator après être tombé dans l’eau.

Les attaques mortelles d’alligators sont toutefois rares en Floride. Selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, il y aurait huit attaques non provoquées par des alligators par an qui nécessitent un traitement médical. De 1948 à 2021, il y a eu 442 morsures dans l’État, dont 26 ont entraîné la mort. Ces animaux seraient toutefois plus agressifs à certaines périodes de l’année.