Un deepfake de Zelensky annonce la capitulation de son pays à la télévision ukrainienne

Ce mercredi, la chaîne Ukraine 24 a annoncé avoir été piratée. Une annonce qui intervenait quelques minutes seulement après l’étonnante capitulation du président ukrainien Zelensky diffusée en direct sur la chaîne de télévision. Sauf que ce n’était pas le président ukrainien qui s’exprimait, mais un deepfake, une technique reposant sur l’intelligence artificielle permettant de créer des infox, soit des informations délibérément fausses. L’utilisation de l’intelligence artificielle permet d’obtenir une voix authentique et de faire correspondre les expressions faciales.

Meta réagit

« Chers Ukrainiens ! Chers défenseurs de la patrie ! Être président n’a pas été facile. Je dois prendre des décisions difficiles. J’ai d’abord décidé de céder le Donbass. Mais c’est le moment de regarder la vérité en face. Cela n’a pas marché et la situation a empiré. Vraiment empiré. Il n’y a pas d’avenir. Du moins, en ce qui me concerne. C’est pourquoi je décide de vous dire au revoir. Je vous conseille de déposer vos armes et de retourner auprès de vos familles. Vous n’avez pas à mourir dans cette guerre. Je vous conseille de vivre, et je vais faire de même », disait le faux président ukrainien dans son discours.

« La chaîne de télévision Ukraine 24 et le site Internet Today ont été piratés par des pirates ennemis qui ont diffusé le message de Zelensky sur une prétendue ’capitulation’ C’EST UN FAKE ! C’EST UN FAKE ! », a, de son côté, écrit le site Ukraine 24 sur les réseaux sociaux.

La maison-mère de Facebook, Meta, a annoncé ce jeudi matin avoir supprimé cette vidéo falsifiée. « Nous avons rapidement examiné et supprimé cette vidéo, car elle contrevenait à notre politique contre les médias fallacieux et manipulés ». Meta a informé les autres plates-formes Internet de la tromperie.

Cyberconflit

Depuis le début de l’invasion russe, l’Ukraine est victime d’un nombre impressionnant de cyberattaques. Le pays peut cependant compter sur le soutien du groupe Anonymous, qui a décidé de s’en prendre aux Russes. Le 28 février, le groupe revendiquait d’ailleurs une cyberattaque ayant paralysé les sites de plusieurs médias russes, dont ceux d’agences d’État. Ce lundi, c’est la branche allemande du géant russe du pétrole, Rosneft Deutschland, qui a été victime d’une cyberattaque revendiquée par Anonymous.

Il y a deux semaines, le gouvernement ukrainien avait déjà averti sur Facebook que le président russe Vladimir Poutine utiliserait la technologie deepfake dans ses tentatives de renverser le gouvernement de Zelensky. « Son objectif est de désorienter les citoyens, de répandre la panique et d’inciter nos troupes à se retirer », avait indiqué le gouvernement.

Auparavant, une fausse vidéo avait déjà fait son apparition, mettant dans la bouche de Poutine une annonce de reddition. « Soldat russe, lâche tes armes et rentre chez toi tant que tu es en vie », disait la vidéo deepfake.