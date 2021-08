Un couple, leur bébé et leur chien retrouvés morts dans un parc national: «C’est un grand mystère»

En Californie, une famille est décédée dans des conditions mystérieuses. Les corps sans vie ont été retrouvés la semaine dernière sur un chemin de randonnée dans la forêt nationale de Sierra. Aucune trace de coups ou de blessures, pas de signes évidents d’un empoisonnement, les autorités californiennes ne disposent d’aucun indice pour déterminer la cause du décès, selon nos confrères de Sudinfo.

La famille retrouvée près du « ravin du diable »

Les secours ont localisé le 17 août John (45 ans), sa femme Ellen (31 ans), leur bébé d’un an et leur chien sur un sentier isolé appelé « the Devil’s gulch » (Le ravin du diable). La veille, la nounou avait signalé leur disparition. D’après le San Francisco Chronicle, l’homme était assis, son chien et son enfant à côté de lui, tandis que sa femme se trouvait un peu plus haut sur la colline.

« Vous arrivez sur place et tout le monde est mort »

« Vous arrivez sur place et tout le monde est mort. Il n’y a pas de blessures par balle, pas de flacon de médicament, pas un seul indice. C’est un grand mystère », a déclaré au journal le shérif du comté de Mariposa, Jeremy Briese.

La piste d’une intoxication

Les enquêteurs examinent deux pistes. La première est celle de possibles toxines dégagées par des « algues bleues » provenant d’un cours d’eau voisin. La seconde est celle d’une intoxication au monoxyde de carbone provenant d’un puits de mine désaffectée. Ce scénario est très peu probable selon le San Francisco Chronicle. Les autorités locales attendent les résultats de l’analyse toxicologique, qui permettront sans doute d’avancer dans l’affaire.

Depuis, un panneau semblant avoir été nouvellement installé au début du sentier emprunté par la famille avertit : « Des algues nocives peuvent être présentes dans cette eau ». Il prévient les randonneurs de ne pas boire l’eau ni manger de coquillages, et de garder les enfants et les animaux domestiques hors de l’eau. Les habitants de la région ont déclaré que le panneau n’a été installé que récemment, après que la famille a été retrouvée morte.