Un C-17 américain décolle avec 640 passagers terrifiés à bord

Dimanche soir, un avion C-17 Globemaster III de l’armée américaine a décollé de l’aéroport de Kaboul avec 640 personnes qui souhaitaient fuir coûte que coûte la capitale afghane. Ce type d’appareils est conçu pour maximum 134 passagers.

L’avion devait uniquement transporter le personnel de l’ambassade américaine. Mais des civils afghans se sont hissés sur la rampe entrouverte de l’avion et l’équipage a pris la décision de partir même si les passagers étaient beaucoup trop nombreux, ce qui donne lieu à un cliché impressionnant, obtenu par Defense One. C’est d’ailleurs le plus grand nombre de passagers jamais embarqués dans cet avion-cargo. « Environ 640 civils afghans ont débarqué de l’avion lorsqu’il est arrivé à destination », a précisé le responsable de la défense.

Ce lundi, plusieurs vidéos montraient les images de ces Afghans, qui tentaient coûte que coûte de fuir Kaboul.