Un avion s’écrase dans un quartier résidentiel et explose au sol (vidéo)

L’avion était censé atterrir à l’aéroport de Gillespie Field (comté de San Diego, États-Unis). Pour une raison qui demeure inconnue, il s’est écrasé dans le quartier de Bostonia, à quelques kilomètres de là. L’appareil a pris le feu après le crash.

« Nous étions dehors et nous avons entendu l’avion se rapprocher. En général, on les entend très fort parce que nous vivons juste à côté de l’aéroport. Mais là, c’était devenu vraiment très bruyant », raconte Lauren Watling, une habitante des environs, à la chaîne locale NBC. « Après cela, nous avons entendu l’avion s’écraser. Nous nous sommes immédiatement précipités et il y avait une tonne de fumée partout. Tout ce que nous avons vu, c’était du feu et de la fumée. »

Ni blessé ni survivant retrouvé

Immédiatement, les pompiers se sont précipités sur les lieux du crash. L’incendie a été maîtrisé vers minuit.

« À l’heure actuelle, nous ne savons ni d’où l’avion venait, ni combien de personnes se trouvaient à son bord. Les pompiers n’ont trouvé aucun survivant sur le lieu du crash », a communiqué le bureau du shérif de San Diego.

Une maison a été endommagée. De plus, l’avion a détruit plusieurs pylônes électriques dans sa chute, plongeant la ville dans le noir. Près de 2.000 foyers ont été privés d’électricité.

Pour l’heure, la cause de l’accident demeure inconnue. L’administration fédérale de l’aviation (FAA) a fait savoir qu’une enquête avait été ouverte.