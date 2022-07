Un astéroïde «potentiellement dangereux» de la taille de la Tour Eiffel va frôler la Terre

D’ici quelques jours, l’astéroïde 349068 (2006 YT13) « frôlera » notre planète bleue. Frôlera est bien un grand mot puisqu’il passera à environ 6,7 millions de kilomètres de nous le 19 juillet. Beaucoup, mais pas tant que ça à l’échelle de l’espace, comme l’expliquent nos confrères de Sudinfo.

Et si des milliers d’astéroïdes passent dans notre système solaire chaque année, celui-ci est un peu particulier puisque son diamètre est d’environ 756 mètres, soit plus de deux fois la hauteur de la Tour Eiffel. Énorme ! Et sa vitesse avoisine les 22,9 km/h par seconde… Ph. Unsplash

« Potentiellement dangereux »

S’il ne s’agit pas d’une menace pour notre planète, la NASA le considère malgré tout comme « potentiellement dangereux » de par ses proportions impressionnantes.

Récemment, la NASA a mis au point un programme de destructions d’astéroïdes dans le cas où certains menaceraient l’intégrité de la planète un jour. Nommée DART, cette mission permettrait de faire dévier les astéroïdes de leur trajectoire.