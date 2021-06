Un appel à témoins lancé pour retrouver Scarlet, une petite fille de 4 ans disparue

Scarlet a des yeux noisette et des cheveux châtain clair qui étaient attachés avec un nœud rose hier. Aussi, ses deux dents de devant sont manquantes. Au moment des faits, elle portait un legging pêche, une jupe pêche, un t-shirt pêche avec ‘la petite superstar de papa’ imprimée sur le devant et un pull bleu foncé avec un coeur pailleté, rapportent Belfast Live et Sudinfo.