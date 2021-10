Un adolescent inculpé pour le meurtre de Logan, 5 ans: «Il y a des raisons de penser que sa mort a été violente»

Logan Mwangi, un petit garçon de 5 ans, a été retrouvé mort le 31 juillet dernier après que sa disparition a été signalée plus tôt dans la journée. Un adolescent a été accusé du meurtre de celui-ci et l’enquête suit son cours.

Logan Mwangi a été retrouvé mort dans la rivière d’Ogmore, près de Pandy Park à Bridgend, après que la police a été appelée pour signaler la disparition d’un enfant à 5h45 le samedi 31 juillet. Il a été transporté à l’hôpital Princess of Wales de la ville, où sa mort a été confirmée.

Un adolescent de 14 ans, dont l’identité est préservée pour le moment, a été accusé du meurtre du petit garçon. Il a comparu devant le tribunal de Cardiff ce matin. Le beau-père de Logan, John Cole, 39 ans, a également été accusé de meurtre après qu’il a été retrouvé avec une série de blessures.

Le flou subsiste

Une autopsie a été effectuée sur le corps de Logan, formellement identifié par sa grand-mère, mais l’on attend encore qu’elle en apprenne plus aux enquêteurs sur les causes de ce décès tragique. La procureure Rachel Knight a indiqué : « Je suis convaincue qu’il est nécessaire d’ouvrir une enquête car il y a des raisons de penser que sa mort a été violente ou non naturelle. »

Le procès de l’adolescent ainsi que du beau-père devrait se tenir le 31 janvier prochain et durera probablement quatre semaines.