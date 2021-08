Un ado autiste agressé à son retour chez lui: «personne ne mérite d’être attaqué comme ça»

Alex Masters, un adolescent de 17 ans vivant au Pays de Galles, a été attaqué par trois jeunes « pour le fun » alors qu’il rentrait chez lui après avoir raccompagné sa petite amie. L’incident s’est passé le 20 août, d’après le journal anglais The Mirror. Selon sa maman, Barbara Masters, « Alex rentrait à pied de chez sa copine quand il a été agressé dans le noir, frappé à coups de poing et de pied et son téléphone a été réduit en miettes. » Elle explique que son fils n’ose plus quitter la maison mais « remercie sa bonne étoile aujourd’hui qu’il n’a pas été plus gravement blessé ou pire ».

Comme le montre la photo, Alex en ressort avec plusieurs blessures, notamment au visage. Sa maman a lancé un appel aux dons pour qu’il puisse racheter un nouveau téléphone. D’autant plus que le jeune ado ne pourra plus travailler à son job étudiant pendant sa période de convalescence. En quatre jours, la cagnotte a déjà rassemblé plus de 1200£. « Personne ne mérite d’être attaqué comme ça, surtout pas un jeune autiste de 17 ans qui ne regarderait personne de travers, et qui ne ferait de mal à personne », déplore sa maman citée par Sudinfo.