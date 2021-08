Trump très critique envers Biden après l’attentat de Kaboul

Certains démocrates ont critiqué ces derniers jours le président américain parce qu’il s’en tenait à la date butoir du 31 août. Si certains continuent d’appeler l’armée à rester «aussi longtemps qu’il le faudra», la majorité des parlementaires de son parti font bloc derrière Joe Biden. Du côté républicain, le ton est tout autre.

Les parlementaires dénoncent en choeur son silence depuis la nouvelle de l’attentat tombée dans la matinée et certains proches de Donald Trump appellent même, comme lui ces derniers jours, Joe Biden à démissionner. «Cette tragédie n’aurait jamais dû avoir lieu, ce qui rend notre peine encore plus profonde, et plus difficile à comprendre», a déploré l’ex-président républicain dans un communiqué.

«Je reste inquiet»

Lorsqu’il était encore président, Donald Trump avait négocié en février 2020 un accord avec les talibans qui prévoyait un retrait total des forces étrangères encore plus tôt, au 1er mai 2021. Déjà contre cette annonce de retrait, le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a tonné jeudi: «cette attaque meurtrière offre le rappel le plus clair possible que les terroristes n’arrêteront pas de combattre les Etats-Unis juste parce que nos politiques se lassent de les combattre.»

«Je reste inquiet que les terroristes dans le monde entier se sentent enhardis par notre retraite, par cette attaque, et par l’installation d’un Etat terroriste islamiste radical en Afghanistan», a ajouté cet influent républicain, après l’attentat revendiqué par le groupe Etat islamique, qui a aussi blessé quinze militaires américains.

Le chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants Kevin McCarthy a lui appelé jeudi sa présidente démocrate Nancy Pelosi à rappeler d’urgence les parlementaires à Washington avant le 31 août, pour qu’ils soient informés par l’administration Biden sur la situation à Kaboul.

La Chambre et le Sénat sont en vacances parlementaires jusqu’en septembre. Les parlementaires ont toutefois été informés à plusieurs reprises ces derniers jours par de hauts responsables de l’administration de Joe Biden et les différentes commissions parlementaires «continueront d’organiser des briefings sur l’Afghanistan», selon Nancy Pelosi.