Trois traitements supplémentaires contre la Covid-19 vont être testés

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mercredi le lancement prochain de nouveaux essais cliniques dans le monde pour mesurer l’efficacité contre le Covid-19 de trois traitements supplémentaires : l’artésunate, l’imatinib et l’infliximab.

« Nous sommes heureux d’annoncer la prochaine phase de l’Essai Solidarity, appelée Solidarity PLUS qui testera trois médicaments : l’artésunate, un traitement contre le paludisme dans sa forme grave ; l’imatinib, un médicament contre certains cancers ; l’infliximab, un traitement pour les troubles du système immunitaire », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.

Il a expliqué que ces médicaments ont été choisis par un groupe d’experts indépendants, et indiqué que les essais vont être menés dans plus de 600 hôpitaux dans 52 pays.

Solidarité nécessaire contre le virus

« La semaine dernière, le 200 millionième cas de Covid-19 été signalé à l’OMS, seulement six mois après que le monde ait franchi la barre des 100 millions de cas. Et nous savons que le nombre réel de cas est beaucoup plus élevé », a souligné le Dr Tedros.

« La question de savoir si nous atteindrons les 300 millions, et à quelle vitesse nous y arriverons, dépend de nous tous. Si la trajectoire actuelle se poursuit, nous pourrions dépasser les 300 millions de cas déclarés au début de l’année prochaine », a-t-il dit.

Le chef de l’OMS a estimé qu’il était possible de « changer cela » si le monde agit à l’unisson.

L’OMS est de plus en plus exaspérée par ce qu’elle considère comme un scandale moral, à savoir que les pays riches accaparent les stocks de vaccins alors que les pays en développement peinent à vacciner leurs populations les plus vulnérables.

Elargir le spectre de traitements

En lançant de nouveaux essais cliniques pour tester des traitements, l’OMS espère trouver des moyens supplémentaires pour diminuer notamment la mortalité liée au Covid ainsi que la durée d’hospitalisation.

« Nous disposons déjà de nombreux outils pour prévenir, tester et traiter le Covid-19, notamment l’oxygène, la dexaméthasone et les antagonistes de l’interleukine 6. Mais il en faut plus, pour tous les patients, qu’ils aient une forme grave ou légère de la maladie », a affirmé le Dr Tedros.

L’OMS a lancé l’an dernier l’Essai Solidarity. Les résultats provisoires, publiés en octobre 2020, montrent que les quatre traitements évalués sur près de 13.000 patients (remdésivir, hydroxychloroquine, lopinavir et interféron) « n’avaient que peu ou pas d’effet sur la mortalité globale, la mise en route de la ventilation et la durée du séjour à l’hôpital chez les malades hospitalisés », selon l’OMS.

Les résultats définitifs devraient être publiés en septembre, a précisé le Dr Tedros.