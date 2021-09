Trois adolescents finlandais condamnés pour avoir torturé à mort un camarade de classe

Le crime de décembre 2020, pour lequel les trois adolescents âgés de 16 ans à l’époque ont été reconnus coupables de meurtre, avait suivi plusieurs mois de harcèlement de la victime.

Agression « sadique »

Selon l’accusation, ce dernier, un garçon de 16 ans également qui vivait dans un foyer d’accueil, avait été « sadiquement » agressé pendant plusieurs heures avant de mourir le 4 décembre dernier dans un parc de Koskela, dans le Nord de la capitale Helsinki, un crime qualifié de « choquant » par la ministre de l’Intérieur Maria Ohisalo.

Le trio, qui connaissait sa victime depuis le jardin d’enfants, plaidait non coupable du meurtre, provoqué selon le parquet par des lésions cérébrales et une perforation du poumon causée par des côtes cassées. Le tribunal a reconnu qu’ils avaient agi à l’unisson, avec plus de 100 blessures recensées sur le corps de la victime, « de façon particulièrement brutale et cruelle ».

La problématique du harcèlement

L’affaire avait aussi révélé des failles dans les foyers sociaux pour jeunes en Finlande. Son établissement avait refusé de le rechercher le week-end suivant les faits et le corps du garçon n’a été découvert que le lundi suivant, trois jours après sa mort.

Des enseignants ont également reconnu être intervenus « trop tard » face aux difficultés de l’adolescent. Selon des chiffres officiels, près d’un jeune sur deux âgés de 14 à 16 ans et placés en foyer en Finlande a récemment été victime de harcèlement et de menaces de violence.