Triomphante à l’Eurovision, l’Ukraine se prépare à des batailles décisives dans le Donbass

Le secrétaire général délégué de l’Otan, Mircea Geoana, a déclaré dimanche que le triomphe du groupe ukrainien Kalush Orchestra samedi soir à Turin (Italie) à l’Eurovision montre « l’immense soutien public » dont bénéficie l’Ukraine attaquée par la Russie.

Premier à saluer cette victoire, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré être « sûr que notre chœur victorieux dans la bataille contre l’ennemi n’est pas loin », promettant d’organiser « un jour » l’Eurovision dans une Marioupol « libre, pacifique et reconstruite », en référence à cette ville martyre où les derniers combattants ukrainiens sont retranchés dans l’aciérie d’Azovstal.

« S’il vous plaît, aidez l’Ukraine et Marioupol ! Aidez Azovstal », a d’ailleurs lancé sur scène le chanteur du Kalush Orchestra, Oleh Psiuk, dont la prestation a été ovationnée.

« On s’attend à de grandes offensives »

Le président Zelensky a souligné que la « situation dans le Donbass reste très difficile. Les troupes russes tentent d’y obtenir au moins une victoire. « Petit à petit, nous forçons les occupants à quitter nos terres », a-t-il ajouté.

Les forces russes s’efforcent de progresser dans cette région stratégique de l’Est, contrôlée en partie par des séparatistes prorusses depuis 2014, et dont Moscou a fait son objectif principal depuis le retrait de ses troupes des environs de Kiev fin mars.

« On se prépare à de grandes offensives à Severodonetsk, et autour de l’axe Lyssytchansk-Bakhmout », a affirmé Serguiï Gaïdaï, gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, décrivant une situation humanitaire de plus en plus critique. « La région de Lougansk est constamment sous un feu chaotique. Il n’y a absolument ni gaz, ni eau ni électricité », a-t-il affirmé samedi soir.

Les Russes tentent notamment depuis trois semaines, sans succès, de franchir la rivière Severskyi Donets, au niveau du village de Bilogorivka.