Tinder instaure la vérification d’identité pour lutter contre les faux profils

L’application de rencontres Tinder va adopter une nouvelle mesure afin de lutter contre la création de faux comptes et le catfishing, procédé par lequel un escroc crée une fausse identité dans le but d’entretenir une relation amoureuse à distance et de soutirer de l’argent à ses victimes. Les utilisateurs pourront demander la vérification de leur identité, de manière à assurer l’authenticité de leur compte. La vérification se déroulera sur base volontaire, a précisé Tinder.

Ce dernier avait déjà testé la vérification des comptes au Japon en 2019, et va déployer le service à l’échelle mondiale dans les mois à venir. «Nous savons que l’une des choses les plus précieuses que Tinder puisse faire pour que les membres se sentent en sécurité est de leur donner plus de confiance dans l’authenticité de leurs «matchs» et plus de contrôle sur les personnes avec lesquelles ils interagissent», a déclaré un porte-parole.

Selon Sky News, les comptes seront surveillés par des employés et des ordinateurs. Des algorithmes vérifieront les photos des utilisateurs, qui pourront également être invités à prendre des selfies en temps réel. Une fois le compte contrôlé, il recevra un badge bleu, a expliqué Sky News.

«Nous espérons que tous nos membres à travers le monde entier verront les avantages d’interagir avec des personnes qui sont passées par le processus d’authentification», a ajouté Tinder. «Et nous attendons avec impatience le jour où le plus grand nombre de personnes sur Tinder auront un compte vérifié».