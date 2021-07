Terrasses, logements, zones de sport… Des parkings transformés dans la ville de demain

Les villes envisagent un nouveau rôle pour les places de stationnement. Expansion de terrasses, zones de rencontres, cinéma et lieux de sports… cette dynamique devrait toucher les grands parkings en les transformant en appartement afin de répondre à des besoins de logements toujours grandissants.

Quand les voitures quittent les villes, les parkings se vident à leur tour. Partout dans le monde, les places de parkings deviennent un atout pour la ville de demain. À Paris, Portland, Barcelone ou Stockholm, la pandémie a permis d’agrandir des terrasses de restaurants, d’ouvrir des zones de repos, des zones de jeux et des cinémas en plein air.

Aux États-Unis, les grands parkings pourraient même être envisagés comme « une solution novatrice au manque de logements abordables dans les villes », selon Wes Guckert, président du groupe Traffic, une entreprise d’ingénierie de la circulation et de planification des transports, dans le média Smart Cities Dive.

Le marché de l’immobilier aux États-Unis a besoin de 5,5 millions de nouvelles constructions pour répondre aux besoins de logements, d’après un rapport publié par la National Association of Realtors et réalisé par Rosen Consulting Group. Alors réhabiliter des parkings en appartements serait une solution pour réutiliser des espaces délaissés.

Législation et rénovation

« Des opérateurs entreprenants font maintenant pression sur les conseils d’urbanisme et de zonage des villes du pays pour qu’ils assouplissent les restrictions afin de pouvoir réaménager leurs garages sous-utilisés », écrit Wes Guckert.

Ces aspirations se heurtent à quelques obstacles. La loi aux États-Unis prévoit pour tout nouveau logement un certain nombre de places de stationnement en conséquence, et provoque la réticence des conseils d’urbanisme. En plus, des règles spécifiques à certains États peuvent entrer en jeu, comme les normes sismiques en Californie.

D’après Wes Guckert, les rénovations en tant que telles sont « relativement facile à faire », pointant le fait que les dimensions des garages sont universelles et que les raccordements à l’électricité existent déjà.

En 2018, un garage dans la ville de Wichita (Kansas, États-Unis) a été transformé pour donner vie à 44 appartements. Il est l’un des exemples le plus souvent cité dans la transformation des centres urbains. Récemment dans la ville de Bolton, en périphérie de Manchester, des promoteurs ont fait savoir leur intention de transformer un parking couvert en un complexe de 116 appartements et une salle de sport.

« En rendant ces garages à moitié vides à nouveau viables, les villes de tout le pays peuvent faire un grand pas vers le maintien du dynamisme de leurs centres-villes », conclut le spécialiste, West Guckert.