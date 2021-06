Tailladé lors d’une césarienne, ce bébé a eu besoin de 13 points de suture

En effet, les battements de cœur de l’enfant ne se sont plus fait entendre. Une césarienne d’urgence a donc été décidée pour le sortir le plus rapidement possible. La maman Reazjhana Williams explique : « Ils ont dit que son visage était proche de la paroi du placenta. J’ai essayé d’être compréhensive mais en plus du fait que son visage a été coupé et qu’un chirurgien plastique a dû venir s’en occuper, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans la césarienne. Je n’ai jamais entendu dire que quelqu’un devait s’occuper de l’apparence du visage de son bébé après une césarienne », comme l’explique le NYpost.