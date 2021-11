Sur TikTok, les voix de synthèse de Disney censurent des mots comme «gay» et «lesbienne»

Rien ne va plus pour Disney sur TikTok ! De nombreux utilisateurs du réseau social ont critiqué l’entreprise de Mickey. En cause ? Leurs nouvelles voix de synthèse disponibles sur TikTok. Si les voix de Rocket Raccoon des « Gardiens de la Galaxie » ou encore C-3PO de « Star Wars » sont proposées pour les utilisateurs américains, ils ne pouvaient pas lire des mots comme « gay » et « lesbienne ». Les internautes ont très vite réagi à cette info via le hashtag #disneyishomophobic.

Pour le deuxième anniversaire de sa plateforme de streaming Disney+, The Walt Disney Company avait prévu de nombreux cadeaux pour ses abonnés. Aux Etats-Unis, les utilisateurs sur TikTok ont même pu découvrir une voire plusieurs nouveautés. Désormais, les voix de C-3PO de la saga « Star Wars », Stitch dans « Lilo et Stitch » ou encore Rocket Raccoon et Groot dans « Les Gardiens de la Galaxie » peuvent être utilisées en voix de synthèse. Une tendance qui a explosé en 2020 après le lancement de l’outil. Les utilisateurs peuvent écrire leur propre texte et choisir une voix de synthèse qui le lira à haute voix.

Un problème majeur

Pourtant, les utilisateurs ont très vite remarqué un problème. Alors que la communauté LGBTQ+ est massivement représentée sur le réseau social chinois, des utilisateurs ont constaté que les voix provenant de l’univers de Disney ne prononçaient pas des mots tels que « gay », « trans », « queer » ou encore « lesbian » s’ils étaient écrits dans une phrase. La voix marquait tout simplement une pause. Pourtant, en changeant le mot phonétiquement, certains utilisateurs ont pu faire dire aux voix de Disney « queer » en écrivant « qweer ».

Très vite, de nombreuses vidéos ont vu le jour sur la plateforme, dénonçant cette censure. Le hashtag « disneyishomophobic » a notamment atteint plus de 350.000 vues sur TikTok. Celle de l’utilisateur @kbwild_ est devenue virale sur le réseau social. Sa vidéo critiquait Disney pour cette censure tout en s’amusant à leurs dépens : « le mot Lesbienne est aussi illégal. Cependant, vous pouvez dire que Disney est homophobe et promeut l’homophobie sur cette application ». La vidéo a généré plus de 1,7 million de vues sur TikTok.

Disney réagit

Face aux innombrables vidéos publiées sur le réseau social, Disney a visiblement revu sa copie : « Disney résout le problème lentement, ils diront maintenant gay, lesbienne et queer », a commenté l’utilisatrice kbwild_ dans sa vidéo virale. « On dirait que le fait que tout le monde a publié sur ce sujet a fait de bonnes choses, pas parfaites mais c’est un début », s’est-elle félicitée.

Pour le moment, ni The Walt Disney Company ni TikTok n’ont fait de déclarations officielles à propos de ce « bad buzz », rapidement maîtrisé.