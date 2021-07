Sophie veut réveiller son mari pour faire l’amour et finit paralysée

Sophie, 44 ans et Guy, 53 ans, filaient le parfait amour quand le drame est arrivé. Alors qu’ils fêtaient leur première année de mariage, Sophie a eu une envie soudaine et a tenté de réveiller son mari, en sautant de chaque côté de ce dernier. Mais malheureusement, elle est très mal tombée du lit. « Je pense que j’ai dû m’assommer », raconte-t-elle dans les colonnes du Sun. Elle s’est réveillée par terre, avec la sensation que ses jambes étaient très froides. Elle ne pouvait d’ailleurs plus les bouger. « J’ai essayé de me hisser sur le lit… Et ensuite j’ai dû tomber et perdre à nouveau connaissance », témoigne Sophie.

Ce n’est que vers 2h30 du matin, quand Guy s’est levé pour aller aux toilettes, qu’il a remarqué que Sophie n’était plus à côté de lui. « J’étais un poids mort », ajoute la quadragénaire. Guy l’a ensuite portée et posée dans le lit et ils se sont rendormis.

« Je suis en train de tomber en morceaux »

Mais au matin, au moment de se lever pour partir au travail, Sophie s’aperçoit qu’elle ne sait toujours pas bouger. Guy l’a immédiatement emmenée à l’hôpital. C’est là que Sophie a appris que sa moelle épinière avait été touchée au moment de la chute, sur plusieurs vertèbres, au niveau de la colonne vertébrale. Elle a été hospitalisée pendant plusieurs mois et depuis deux ans, elle subit des opérations chirurgicales. Mais elle ne pourra jamais remarcher…

« Je ne me ressemble plus, je déteste me regarder dans un miroir. Je suis en train de tomber en morceaux », a confié Sophie au quotidien britannique. La mère de trois enfants est aujourd’hui incapable de se débrouiller seule. Pour pouvoir être un peu moins dépendante, la quadragénaire récolte des dons dans le but de s’acheter un scooter à trois roues et des vêtements adaptés à son handicap.