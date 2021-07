Son fils défiguré par le pitbull du voisin: «son visage était méconnaissable, comme un hamburger»

Noah, un adolescent américain âgé de 13 ans, a vu sa vie basculer quand il a été attaqué par un pitbull. Alors qu’il apportait des cupcakes au voisin pour fêter la gender reveal de sa maman Julia, enceinte, le chien de ce dernier s’est détaché de sa chaîne et a violemment attaqué le jeune garçon. Il s’est véritablement jeté sur lui…

La maman de Noah, Julia Poland, son beau-père Logan et le propriétaire du chien sont parvenus à éloigner l’animal quand ils ont vu l’attaque. Mais selon les informations du DailyMail, le chien s’est détaché une deuxième fois et s’est à nouveau jeté sur Noah ! D’abord transporté à l’intérieur de la maison, l’adolescent a ensuite été transféré en hélicoptère médicalisé à l’hôpital pour enfants de Saint-Louis (Missouri).

De la peau et des muscles arrachés

Quand Julia est arrivée à l’hôpital, elle a vu son fils, la tête enveloppée dans un bandage. Il y avait beaucoup de sang par terre et Noah était sur le point d’être emmené par les médecins pour une intervention chirurgicale urgente. Très apeuré, le jeune garçon a demandé à sa maman : « Est-ce que je vais mourir ? ».

Les médecins ont expliqué à Julia que la gorge, les artères et les cordes vocales de Noah avaient été touchées et que les tissus, la peau et les muscles avaient été arrachés de son visage par le chien. « Ma sœur était chez moi pour ma fête de révélation de genre. Nous avons dégusté des cupcakes et célébré l’arrivée de ma sœur et de son futur petit garçon dans notre famille. Quand Julia est arrivée, elle a déchargé la voiture avec mon neveu Noah qui voulait offrir un cupcake à la fille du voisin », explique Tara, la tante de Noah. « Il est revenu en prendre quelques-uns de plus pour les parents, mais lorsqu’il est revenu chez le voisin, leur chien s’est détaché de sa chaîne et a attaqué Noah. Le voisin, ma sœur Julia et le beau-père de Noah ont tous couru et ont tenté de retirer le chien. Ils l’ont fait, mais le chien s’est relâché une deuxième fois », ajoute-t-elle.

« Personne ne connaissait l’étendue des blessures de Noah. Nous savions juste qu’il y avait beaucoup de sang et que son visage était mutilé au point d’être méconnaissable. Nous ne savions pas s’il allait vivre ou mourir. Ma sœur m’a décrit son visage comme un ‘hamburger’ », explique encore Tara.

Quatre opérations

Depuis la violente attaque, Noah a subi quatre interventions chirurgicales afin de nettoyer et stabiliser la zone, remplacer les nerfs et artères touchés et commencer à reconstruire le visage au moyen d’une greffe de peau et du tissu musculaire de sa cuisse. Les médecins ne peuvent pas dire si l’adolescent retrouvera un jour sa sensibilité du côté droit de son visage. Il faudra six à huit mois à Noah pour se remettre de ce premier traitement, avant de pouvoir débuter les opérations suivantes.

Pendant sa convalescence, le liquide doit être drainé de son visage toutes les deux heures et il est nécessaire de surveiller son apport calorique également. La maison doit être maintenue au-dessus des 23 degrés Celsius afin d’aider à maintenir la circulation sanguine du jeune garçon. « Il a passé deux semaines et demie dans l’unité de soins intensifs pour enfants. Les premières chirurgies se sont concentrées sur le nettoyage et la stabilisation des zones touchées par l’attaque et sur la cartographie des nerfs et artères de son visage. La reconstruction nécessitera d’importantes chirurgies supplémentaires. Noah a perdu tellement de muscles du côté droit de son visage que les médecins ont dû greffer de la peau et des tissus de sa cuisse et des nerfs de sa jambe », explique encore la tante de l’adolescent. « Il a fallu des prières, un soutien familial et communautaire pour rester fort », ajoute-t-elle.

Afin d’aider sa sœur et son neveu, Tara a mis en place une cagnotte de crowdfunding sur GoFundMe.