Accueil Monde Six girafes mortes de soif: le terrible cliché exposant la sécheresse au Kenya Le pays africain fait face à une terrible sécheresse depuis plusieurs mois. Par Rédaction en ligne On dit souvent qu’une image vaut mieux qu’un long discours. Une maxime qui prend tout son sens lorsqu’on observe le cliché pris par le photographe Ed Ram. Sur cette photo prise le 10 décembre dernier, on peut voir six cadavres de girafes dans la réserve naturelle de Sabuli, au Kenya. Les animaux ont perdu la vie, embourbés alors qu’ils tentaient de boire dans un réservoir presque asséché. Les animaux, déjà affaiblis par le manque d’eau, ont été directement déplacés pour ne pas contaminer le réservoir. A post shared by BBC News (@bbcnews)

Cela fait maintenant plusieurs mois que le Kenya est touché par une sécheresse extrême. Le pays d’Afrique de l’Est est frappé par une accumulation de calamités ces dernières années, dont la plus récente est un manque de précipitations durant les saisons des pluies de fin 2020 (octobre-décembre) et début 2021 (mars-mai). Cette sécheresse pourrait coûter la vie à 4.000 autres girafes dans le pays, selon le journal kényan The Star. Mais elle a aussi un impact sur les habitants.

« Tout le monde cherche de l’eau »

D’après la BBC, de nombreux éleveurs auraient perdu jusqu’à 70 % de leur bétail à cause de la sécheresse. « La sécheresse engendre un conflit pour les ressources », indiquait en octobre Lauren Landis, la représentante du Programme Alimentaire Mondiak au Kenya. « Tout le monde cherche de l’eau, tout le monde cherche de la nourriture pour le bétail, les fermiers veulent faire pousser des cultures, tout cela avec des ressources limitées ».

La Somalie et le Soudan du Sud sont aussi touchés par ces terribles sécheresses. « Les familles perdent leur bétail, moyen de subsistance essentiel en Somalie, et pourraient mourir de faim dans les mois à venir. Je suis particulièrement inquiète pour les enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées », soulignait le 19 novembre la ministre somalienne des Affaires humanitaires et de la gestion des catastrophes, Khadija Diriye.