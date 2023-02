Séisme en Turquie: se pensant condamné, il enregistre une vidéo touchante sur son téléphone (vidéo)

Plus de 40.000 personnes sont décédées lors des séismes qui ont secoué la Turquie et la Syrie le 6 février dernier. Les recherches continuent dans les régions de Hatay et Kahramanmaras, les deux plus touchées, car il reste encore de l’espoir.

En témoigne le sauvetage de Taha Erdem, un jeune Turc de 17 ans, coincé sous les décombres depuis nombreux jours et qui s’était préparé à sa fin. Résigné, il a sorti son téléphone et s’est filmé afin de laisser une trace.

Témoignage aux allures de testament

Il débute sa vidéo par une prière en arabe, avant de faire une description de sa situation morale et physique. Et bien que bloqué sous les débris, il affirme encore ressentir les secousses.

« Oui ça tremble. Ma main ne tremble pas, c’est le séisme ». Il continue : « La mort, mes amis, vous tombe dessus quand on s’y attend le moins. Il y a beaucoup de choses que je regrette. Que Dieu me pardonne mes péchés. « Il termine sur une note d’espoir : « Il y a tant de choses que je veux faire si je m’en sors ». Il sera finalement secouru quelques heures plus tard.

Famille miraculée

Taha vivait dans un immeuble au sein du quartier d’Adiyaman, près de l’épicentre du séisme. Comme beaucoup d’autres, la famille Erdem a été surprise par le tremblement de terre en pleine nuit. L’adolescent, ses parents Zeliha et Ali, sa petite sœur Semanur (13 ans) et son petit frère Ygit Cinar (9 ans) ont vu le ciel leur tomber sur la tête. Heureusement, Taha et ses proches ont été libérés des décombres grâce à l’intervention providentielle des vois ins. Ils logent désormais dans une tente procurée par le gouvernement.

