Scènes de panique en France: deux enfants renversés, leur pronostic vital est engagé

Ce jeudi soir, deux enfants ont été renversés alors qu’ils se trouvaient avec leur mère. Le conducteur a pris la fuite mais a été bloqué plus loin par d’autres voitures. Les deux enfants sont actuellement entre la vie et la mort...

Après avoir percuté deux enfants et leur mère ce jeudi soir aux alentours de 21h30 à Fréjus, le conducteur d’un SUV Range Rover qui roulait à 100km/h s’est enfui. Le chauffard a finalement été bloqué quelques mètres plus loin par d’autres véhicules, rapporte France Bleu Provence et Var Matin.

Des témoins cités par Nice Matin racontent que durant l’accident, le conducteur a arraché un poteau incendie, un impressionnant jet d’eau a donc jailli en plein milieu de la route.

Une trentaine de secouristes, cinq ambulances et un hélicoptère ont été déployés. Le plus jeune des deux enfants percutés était en arrêt cardiorespiratoire au moment de l’arrivée des secours. Il a été transféré au centre hospitalier de Fréjus tandis que l’aîné a été héliporté vers Nice. Le pronostic vital des deux enfants est toujours engagé.

Leur mère est elle aussi hospitalisée à cause de blessures superficielles.