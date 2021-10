Sa compagne perd la vie peu avant qu’il la demande en mariage

Greg est un homme brisé. Lundi, alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail, sa petite amie Anna a été impliquée dans un terrible accident de la route. La coach sportive de 28 ans a malheureusement perdu la vie, rapporte Sudinfo.

Selon The Stoke On Trent Live qui relate cette triste affaire, Greg prévoyait de demander la défunte en mariage. Les derniers mots que lui a adressés sa partenaire étaient « je t’aime ».

« Je suis entré juste avant de partir, je l’ai embrassée sur le front et lui ai dit : ‘Au revoir, je t’aime’. Elle a répondu : ‘Je t’aime’. Alors que je sortais, elle a levé la tête, a tourné vers moi ses yeux endormis et m’a tendu la main, me demandant de rendre ma main. Alors bien sûr, je suis retourné pour un autre baiser et un câlin. Elle aimait ses câlins. Son visage, tout en me tendant la main, restera dans ma tête pour toujours », se remémore-t-il auprès de nos confrères britanniques.

Le couple s’était rencontré sur une application en ligne durant le lockdown. Ils envisageaient d’acheter une maison avant le drame. « Je n’ai aucune idée de ce qu’il faut faire maintenant. Ce sera difficile pour moi d’acheter la maison sans Anna, mais je trouverai un moyen de le faire pour elle », déclare Greg. Il demande à chacun de « ne jamais manquer ce baiser, ce câlin et de dire je t’aime à ceux avec qui vous vivez ».