Refusée d’un avion à cause de sa tenue, Isabelle ne comprend pas: «J’ai le droit de porter ce que je veux»

Isabelle Eleanore, 28 ans, mannequin sur Instagram et OnlyFans, s’est vu dire que son crop top n’était pas approprié pour le vol. On lui a ainsi donné une veste à porter par-dessus pendant un vol Jetstar entre Gold Coast et Melbourne. La jeune femme de 28 ans, originaire de Gold Coast, en Australie, a été tellement gênée qu’elle a juré de ne plus jamais prendre l’avion avec cette compagnie. Après avoir partagé son histoire en ligne, Isabelle a été bombardée d’insultes de la part de « haters » qui prétendaient qu’elle n’avait « pas le droit de parler d’humiliation » parce qu’elle posait en lingerie et qu’elle avait un compte OnlyFans.