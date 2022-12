Qu’est-ce que l’«arbre d’invincibilité» construit par des Ukrainiens?

Des images de décembre 2021 montrent encore la magie de Noël en Ukraine. Les places des grandes villes comme des petits villages étaient décorées de sapins de Noël illuminés de mille feux. Les habitants étaient loin d’imaginer que deux mois plus tard, leur pays serait envahi par la Russie de Poutine et plongé dans une guerre effroyable.

En décembre 2022, l’ambiance est tout autre. La magie de Noël a disparu pour de nombreux Ukrainiens. Les habitants vivent dans la crainte de nouveaux bombardements russes et doivent faire face à des coupures d’eau et d’électricité.

D’où vient cet « arbre d’invincibilité » ?

Dans la ville de Mikolaïv, située au sud de l’Ukraine, le traditionnel sapin de Noël a laissé la place à un étonnant « arbre d’invincibilité ». Celui-ci a été construit avec des filets de camouflage que des volontaires ont passé des heures à assembler ensemble. On y retrouve aussi quelques peluches colorées et des décorations de Noël.

Les habitants ont ensuite placé cette cape géante sur la statue de Saint Nicholas qui est protégée par des dizaines de sacs de sable depuis le début de la guerre. Cela donne à cette œuvre l’aspect d’un sapin de Noël. Mais elle représente bien plus pour les Ukrainiens. Ils l’ont baptisée « arbre d’invincibilité ».

Espoir et résilience

Cet arbre représente l’espoir et la résilience. « Il n’y a pas d’esprit de Noël cette année. Mais je veux croire qu’un miracle peut arriver. Nous voulons célébrer, non seulement Noël et le Nouvel An, mais aussi la victoire », confie un habitant au micro de la BBC.

Le média britannique indique qu’après la période des fêtes, les filets de camouflage seront envoyés aux soldats ukrainiens qui combattent sur le front.

