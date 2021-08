Quelques heures après son mariage, elle perd la vie, percutée par un chauffard ivre

Ce qui devait être le plus beau jour de la vie d’Angelica s’est transformé en cauchemar. Quelques heures après son mariage, la jeune femme de 26 ans est décédée dans un accident de la route causé par un automobiliste ivre.

Angelica Dhondup avait 26 ans. Vendredi dernier, elle devait vivre le plus beau jour de sa vie. Cette Américaine s’est mariée avec Tenzing, l’amour de sa vie qu’elle a rencontré lorsqu’elle était aux études.

Elle rentrait chez elle pour déposer les cadeaux

Alors que la fête battait son plein, la jeune mariée a décidé de rentrer chez elle pour déposer ses cadeaux de mariage. Elle prévoyait ensuite de retourner à la fête. Malheureusement, ce ne sera jamais le cas. Alors qu’elle était sur la route avec son cousin de 20 ans, une camionnette a percuté leur véhicule à un carrefour. Angelica n’a pas survécu au terrible accident.

Ph. GoFundMe

Elle laisse trois jeunes enfants derrière elle

Cadette d’une famille de onze enfants, la jeune femme de 26 ans laisse derrière elle un mari veuf, deux jeunes garçons ainsi qu’une petite ville qu’elle s’apprêtait à adopter. « Elle ne pourra pas aller à sa lune de miel, ni rentrer à la maison voir ses enfants. Je l’aimais tellement, cela me rend si triste », a déclaré sa meilleure amie.

Ph. GoFundMe

Le chauffard inculpé

Le conducteur de la camionnette est un homme de 36 ans. Dans un premier temps, il a été arrêté par un automobiliste témoin de la scène. Mais il a ensuite volé la voiture de cet homme pour prendre la fuite. Il a finalement été arrêté après la police. Il fait actuellement l’objet d’une enquête pour conduite dangereuse en état d’ivresse, vol de voiture, délit de fuite et homicide involontaire.

Une cagnotte en ligne a été lancée sur la plateforme GoFundMe pour financer les funérailles d’Angelica et aider financièrement son mari veuf et ses trois enfants. à l’heure d’écrire ces lignes, plus de 16.000 $ ont déjà été récoltés.