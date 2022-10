Quelles sont les nouveautés lancées par Google pour améliorer les recherches de ses utilisateurs?

Afin d’améliorer ses résultats et d’être toujours plus pertinent dans ses réponses, le moteur de recherche de Google inaugure deux nouveautés intéressantes, d’abord réservées aux Américains.

La première consiste à aller piocher des informations dans les discussions et les forums en ligne. Ce type de contenu va désormais remonter et apparaître plus régulièrement dans les résultats des requêtes des internautes, dans une nouvelle section baptisée « Discussions et forums ».

Les utilisateurs pourront y retrouver des sujets récemment traités dans des forums en rapport avec leurs requêtes. S’ils demandent quelle est la meilleure voiture du moment, ils se verront alors redirigés vers différents sites tels que Reddit ou Quora évoquant la question. Si cette fonctionnalité trouve son public, elle sera alors progressivement déployée un peu partout.

Faire fi des barrières linguistiques

Google annonce également vouloir faire tomber certaines barrières linguistiques, dans le cadre des actualités. Pour le moment en version bêta, Google propose des traductions d’actualité en français, allemand et espagnol vers l’anglais. Début 2023, la traduction automatique permettra d’afficher toute une couverture médiatique dans la langue de l’utilisateur, en l’occurrence l’anglais pour commencer.

Cela signifie que si un Américain souhaite se renseigner sur un événement ayant eu lieu au Mexique et que ce sont les articles de médias locaux qui remontent, alors les titres de ceux-ci seront automatiquement traduits en anglais et apparaîtront tels quels dans les résultats de recherches. Évidemment, s’il clique sur le lien, l’internaute sera redirigé vers l’article original, qu’il pourra cependant soumettre à Google Traduction s’il le souhaite.

Comme souvent avec Google, les Français devront se montrer patients pour pouvoir profiter de ces nouvelles fonctionnalités.