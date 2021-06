Quelle peine de prison pour le meurtrier de George Floyd? La Justice tranche ce vendredi

Les procureurs ont requis une peine de trente ans de prison contre cet homme de 45 ans qui, le 25 mai 2020 à Minneapolis, a étouffé le quadragénaire noir sous son genou et déclenché un sursaut antiraciste inédit dans tous les États-Unis et au-delà.

« Il a commis un meurtre brutal », « traumatisé » les proches de sa victime et « choqué la conscience de la Nation », ont estimé les procureurs dans des documents transmis en amont de l’audience.

Le barème des peines dans le Minnesota prévoit un minimum de 12 ans et demi de prison pour les crimes dont il a été reconnu coupable le 20 avril, à l’issue d’un procès retentissant.

Le juge Peter Cahill, qui prononcera la sentence dans l’après-midi, a ouvert la voie à une peine plus lourde en retenant quatre circonstances aggravantes : le policier « a abusé de sa position de confiance et d’autorité », « a traité George Floyd avec une grande cruauté », a agi en présence de mineurs et « a commis son crime en réunion », a-t-il écrit.