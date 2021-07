Que sait-on du variant lambda qui se propage peu à peu en Europe?

Un nouveau variant du coronavirus, appelé variant Lambda, qui se développe principalement en Amérique latine, est pour le moment observé de très près par l’Organisation mondiale de la santé. Selon les informations de RTL, ce variant est désormais arrivé en Europe, dans pas moins de 32 pays dont le Royaume-Uni. Le problème est que ce variant pourrait être plus contagieux et surtout plus résistant aux vaccins qui utilisent la technologie classique, et non les vaccins à ARN messager comme Moderna ou Pfizer.

« Lambda porte un certain nombre de mutations avec des implications phénotypes suspectées, telles qu’une transmission potentielle accrue ou une résistance accrue possible aux anticorps neutralisants », commentait l’OMS le mois dernier au sujet de ce variant avant d’ajouter qu’il n’y avait « pas encore d’études fiables ».

L’OMS classe les variants en deux catégories : ceux dits « d’intérêt », conduisant à des cas groupés ou se produisant dans différents pays comme le Lambda, et ceux dits « préoccupants », plus contagieux et plus difficiles à contrôler et qui peuvent conduire à des cas plus graves de maladie. Le variant Delta fait partie de ces variants « préoccupants ».