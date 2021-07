Quatre cambrioleurs armés débarquent chez eux pour leur voler leurs six chiots

En plein après-midi, quatre intrus se sont introduits dans la maison d’un couple et de leur nouveau-né. Armés, les cambrioleurs se sont enfuis avec de l’argent et leurs six chiots.

La scène s’est déroulée le 18 octobre 2020, à Liverpool. Vers 14h45, trois hommes et un adolescent ont fait irruption dans la maison d’un couple et de leur nouveau-né, armés de machettes et d’une fausse arme à feu. Les quatre intrus ont menacé le couple, en leur réclamant de l’argent, avant de repartir avec leurs six chiots et leur Volkswagen Golf qui était garée à l’extérieur, rapporte le Mirror.

Heureusement, la police a pu retrouver la voiture et les animaux sains et saufs. Aucun blessé n’a été déploré mais le couple a été « extrêmement secoué » par les faits.

« Un peu de réconfort »

Les quatre accusés ont été condamnés à la Liverpool Crown Court à des peines de prison allant de quatre à dix ans. « Je me réjouis de la condamnation d’aujourd’hui », s’exprime l’inspecteur en chef Sarbjit Kaur. « L’attaque a terrifié les victimes, qui ont été menacées avec des armes, et les a laissées dans un état de détresse extrême. Le fait que les chiots aient été retrouvés leur a apporté un peu de réconfort, et nous espérons que les peines prononcées aujourd’hui leur apporteront un réconfort supplémentaire alors qu’elles cherchent à se rétablir. »