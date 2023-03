Quand les éléphants promènent les touristes: cette photo choquante montre le triste résultat

C’est avec une image glaçante et terriblement évocatrice que l’association Wildlife Friends Foundation in Thailand (WFFT) a tiré la sonnette d’alarme, dénonçant la maltraitance animale dans le secteur touristique du pays. On y voit Pai Lin, une éléphante âgée de 71 ans, au dos totalement déformé. C’est le résultat des 25 années de sa vie qu’elle a passées à promener des touristes sur son dos.

Et le rythme était pour le moins élevé : Pai Lin travaillait tous les jours, du matin au soir, et embarquait jusqu’à six vacanciers sur son dos en plus d’un siège particulièrement lourd. Au fil des ans, son dos s’est affaissé et l’éléphante a drastiquement maigri. Ce qui n’a absolument rien de naturel, alerte WFFT, photos à l’appui.

« Vous pouvez voir comment la colonne vertébrale de Pai Lin, qui devrait naturellement être arrondie et surélevée, est creusée et enfoncée à cause du lourd poids de son travail passé », commente l’association. « Cette pression continue peut détériorer les os et les tissus, causant des dommages physiques irréversibles. »

Pas moins de 3.800 éléphants vivent en captivité en Thaïlande, où ils sont exploités par l’industrie touristique et forestière, rappelle l’association. WFFT a d’ailleurs fondé un sanctuaire pour protéger ces mammifères. À ce jour, elle accueille plus de 850 animaux, dont Pai Lin.

« Elle est arrivée dans notre sanctuaire en 2006 après avoir travaillé dans l’industrie touristique thaïlandaise », précise à CNN Edwin Wiek, directeur et fondateur du WFFT. « Elle est plus grosse que lorsqu’elle est arrivée chez nous », a poursuivi Edwin Wiek, « mais elle devra vivre avec cette déformation physique toute sa vie ».

Retrouve toute l’actu sur Metrotime.be