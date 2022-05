Pourquoi la guerre en Ukraine menace aussi la survie des dauphins

La pollution sonore liée à la guerre en Ukraine pourrait se répercuter jusque sur l'existence marine et menacer la survie des dauphins. C'est du moins l'hypothèse de chercheurs turcs qui pointent le nombre anormalement élevé de cétacés échoués sur les côtes de la mer Noire depuis que les forces russes ont envahi l'Ukraine.

Moins de trois mois que l'invasion des forces russes a démarré en Ukraine et déjà un bilan très lourd : des milliers de morts, des logements détruits, des sols pollués. Mais cette guerre pourrait également avoir des répercussions sur la vie des animaux, notamment celles des dauphins.

Des scientifiques de la Fondation turque pour la recherche marine (Tudav) ont récemment noté la présence inquiétante de dauphins échoués sur des plages turques, au bord de la mer Noire. D'après les chercheurs, 80 dauphins ont été retrouvés sur ces côtes depuis l'invasion russe en Ukraine, qui a démarré le 24 février.

Un nombre anormalement élevé qui pourrait s'expliquer par la présence de navires de la marine russe et par les activités militaires en cours, poussant ainsi les cétacés à migrer vers le sud, en direction des côtes turques et bulgares. La moitié de ces animaux ont été retrouvés morts, piégés dans des filets de pêche. Qu'est-il donc arrivé au reste d'entre eux ?

Pollution sonore

«Le traumatisme acoustique est l'une des possibilités qui vient à l'esprit», suppose le Dr Bayram Öztürk, président de la Tudav, contacté par le journal anglais The Guardian. «Il y a des dizaines de navires dans la mer Noire, mais nous ne savons même pas à quelle fréquence ils utilisent des sonars», poursuit-il. Il ne s'agit toutefois que d'une supposition et de surcroît difficile à vérifier, dans la mesure où il n'existe aucun protocole pour protéger les mammifères marins pendant la guerre.

Selon un rapport de l 'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la pollution acoustique sous-marine provoquée (entre autres) par les sonars lors des exercices militaires, représente la «troisième menace la plus importante qui pèse sur les mammifères marins du bassin de la Méditerranée et de la mer Noire, notamment pour les cétacés».

«Les bruits et les ondes sonores produits par certains équipements peuvent affecter leurs systèmes de communication et d'écholocalisation, en provoquant souvent des altérations physiologiques, des changements brusques de comportement et du stress, ce qui peut les conduire à la mort», prévient l'association.