Pourquoi il ne faut pas acheter ces bracelets qui «sauvent les animaux»

Vous les avez peut-être déjà vus passer sur les réseaux sociaux. Depuis 2021, des entreprises comme Blue Ocean ou Monocean.fr proposent d’acheter des bracelets pour « protéger une tortue » ou pour « sauver un requin ». La technique est bien rodée puisque ces marques visent les personnes qui aiment les animaux avec des publicités ciblées et sponsorisées sur Facebook, Instagram ou Twitter.

La promesse est que, en achetant un petit bracelet décoré d’une tortue ou d’un requin, vous pourrez suivre les aventures de cet animal dans les océans du monde entier. L’entreprise indique également que l’achat permet de « promouvoir les aires marines protégées », « favoriser l’économie bleue » et « soutenir les projets de protection de la faune marine ».

Des produits envoyés de Chine

La promesse est belle. Mais derrière tout ça, il n’y a que du vent. Tout d’abord, la marque indique sur son site qu’il s’agit de « bijoux éco-résponsables ». Une rapide recherche sur Internet montre que les bracelets vendus 19,99 € sur le site (ils sont toujours en promo d’ailleurs) sont disponibles pour environ 2 € sur une célèbre plateforme chinoise d’e-commerce. D’ailleurs, toutes les entreprises qui commercialisent ces mêmes bracelets ont recours au dropshipping. Lorsque vous passez commande, votre produit, qui n’a rien d’écoresponsable, sera donc directement envoyé de Chine. « Les gens qui achètent n’ont pas conscience que le produit acheté est issu d’un site chinois, car le marketing est bien fait pour faire croire que le produit est de qualité », explique Julien Roché de l’application « » au Huffpost.

Non, vous n’allez pas suivre votre animal avec un GPS

Ces entreprises peu scrupuleuses jouent sur la corde sensible en vous faisant croire que l’achat d’un bracelet vous permettra de suivre « votre animal ». « Vous recevrez en même temps que votre bracelet un code QR privé vous permettant d’accéder à votre page de suivi de l’animal. Un petit dispositif GPS inoffensif et non-dérangeant est placé afin de pouvoir suivre le bon rétablissement et étudier les déplacements de l’animal », indiquent-elles. Là encore, il s’agit d’une vaste arnaque.

Le Huffpost dévoile que ces entreprises « aspirent les données GPS de cartes de traçages d’animaux disponibles gratuitement en ligne, comme celle du site www.trackturtles.com ». « Sur ces sites, on nous annonce que des colliers sont attachés à des animaux pour les suivre, ce qui n’est matériellement pas possible pour une tortue avec un cou rétractile ou sur un requin qui n’en a pas », explique Anne Girerd, responsable scientifique de l’association Le Gaïac.

Ils s’enrichissent au détriment d’associations

En achetant ces bracelets, non seulement vous achetez une breloque made in China et vous vous faites avoir par un discours marketing trompeur, mais en plus, vous privez des associations bien réelles de dons importants et nécessaires à leur fonctionnement.

Pour soutenir des projets qui défendent réellement les animaux et l’environnement, Anne Girerd conseille de se tourner vers des associations reconnues qui organisent des actions sur le terrain.

