Pourquoi il faudra attendre 2092 pour que l’automne tombe vraiment un 21 septembre ?

Traditionnellement, on associe le 21 septembre à l’arrivée de l’automne. Mais cette année, la saison des feuilles mortes et des thés fumants commence officiellement ce vendredi 23. En réalité, l’automne n’a même jamais débuté un 21 septembre ! Comment expliquer cela ?

C’est une idée reçue bien ancrée : l’automne commence le 21 septembre et le printemps le 21 mars. Scientifiquement, c’est pourtant une erreur.

Le changement de saison est marqué par les solstices pour l’hiver et l’été, et par les équinoxes pour l’automne et le printemps. L’automne débute donc à l’équinoxe d’automne, lorsque le jour et la nuit ont exactement la même durée, à savoir 12 heures chacun. C’est également le jour où le Soleil se lève exactement à l’est et se couche exactement à l’ouest.

L’équinoxe d’automne ne tombe pas chaque année le même jour : il survient entre le 21 et le 24 septembre. Cette année, nous passons officiellement en automne ce 23 septembre, selon les calculs de l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), qui fait référence en la matière. L’automne a débuté ce vendredi à 3 heures 03 minutes et 43 secondes, pour être très précis.

Comment expliquer ces variations ?

Si les saisons ne débutent pas chaque année à la même date, c’est parce que la Terre ne met pas exactement 365 jours pour faire sa révolution. Il lui faut exactement 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45 secondes pour faire le tour du Soleil. C’est d’ailleurs pour compenser ce petit décalage que l’on rajoute un jour à notre calendrier (le 29 février) toutes les années bissextiles.

Ajouté à cela le fait que l’orbite de notre Terre est plutôt elliptique que circulaire : la longueur des saisons n’est pas toujours la même d’année en année.

Ces deux phénomènes combinés font qu’il n’y a pas de date fixe pour le passage à l’automne ou au printemps. L’année dernière, l’équinoxe d’automne tombait un 22 septembre, selon l’IMCCE. Cette année et en 2023, ce sera le 23.

Pas d’automne le 21 avant longtemps

Les 22 et 23 septembre sont les dates les plus fréquentes pour le passage à l’automne. En réalité, dans notre calendrier géorgien (créé en 1582), l’automne n’est jamais tombé un 21 septembre. Il faudra attendre 2092 et 2096 pour que cela arrive ! Ensuite, cela ne se reproduira plus avant... 2464.

Les équinoxes du 24 septembre sont plutôt rares eux aussi : ils ne se sont produit que 10 fois depuis la fin du 16°siècle. L’automne tombera de nouveau à cette date en 2303.