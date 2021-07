Plus de «Mesdames et messieurs» durant les vols

La formule « Mesdames et messieurs » a été abandonnée par la compagnie Lufthansa. D’autres expressions seront utilisées afin de s’adresser à tous les passagers.

Lufthansa, premier groupe aérien d’Europe, a décidé d’abandonner la formule « Mesdames et messieurs » pour s’adresser aux passagers, mais aussi à l’ensemble des métiers du groupe. C’est ce qu’à annoncer ce mardi la compagnie. « Les équipages sont en effet tenus de choisir un discours qui s’adresse à tous les passagers », a expliqué un porte-parole à l’AFP.

« Chers passagers » ou plus simplement « Bonjour », seront préconisés afin d’assurer la neutralité des genres et « la reconnaissance de tous ». Selon le porte-parole de Lufthansa, cette décision s’applique pour toutes les compagnies du groupe et donc, pour Brussels Airlines.