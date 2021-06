PHOTO. Un ado renvoyé de son école car ses cheveux sont trop courts: «C’est injuste et extrême»

Claire était tellement furieuse qu’elle a décidé de retirer Leon de l’école quelques jours et de le garder à la maison le temps que ses cheveux commencent à repousser. « Je pense que c’est très injuste et extrême de la part de l’école d’avoir puni Leon juste à cause de sa coupe de cheveux. S’il portait un uniforme incorrect, je pourrais le comprendre mais la longueur de ses cheveux n’affectera pas ses travaux scolaires, et je l’ai dit à l’école », a-t-elle expliqué au Mirror.