Pfizer ou Moderna, quel vaccin produit le plus d’anticorps? Une étude tranche la question

Une étude menée sur 2.500 volontaires et publiée cette semaine montre que les personnes ayant reçu le vaccin Moderna présentent plus d’anticorps que celles ayant reçu le vaccin Pfizer.

Le nombre d’anticorps contre le coronavirus des personnes ayant été vaccinées avec le vaccin Moderna est significativement plus élevé que celui des personnes ayant reçu le vaccin Pfizer. C’est la conclusion à laquelle sont parvenues les chercheuses Deborah Steensels et Line Heylen. Elles ont mené une étude auprès de 2.500 des 4.000 employés de la Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). Au cours des derniers mois, les 4.000 employés et médecins ont été vaccinés avec des vaccins de Moderna, Pfizer-BioNTech et AstraZeneca.

Deux mois après leur deuxième injection, l’analyse des données a montré que les personnes qui avaient été vaccinées avec Moderna avaient beaucoup plus d’anticorps que celles qui avaient reçu le vaccin Pfizer. Les résultats de l’étude ont été publiés dans la grande revue scientifique JAMA.

Une différence qui s’explique

« Lorsque les résultats ont été validés médicalement, il est apparu immédiatement que les titres d’anticorps individuels (la mesure dans laquelle la présence d’anticorps est encore détectable) étaient très différents », explique la chercheuse principale, Deborah Steensels, biologiste clinique au ZOL. « Nous avons constaté une nette différence dans les titres d’anticorps entre les personnes ayant reçu le vaccin Moderna et celles ayant reçu le vaccin Pfizer. Une analyse approfondie des données a apporté une confirmation : les anticorps des personnes vaccinées avec Moderna sont significativement plus élevés que ceux des personnes ayant reçu le vaccin Pfizer. »

Une explication possible de ce résultat est que le dosage de l’ARNm est trois fois plus élevé dans le vaccin de Moderna. Les résultats de l’étude confirment également les conclusions d’autres groupes de recherche selon lesquelles les titres d’anticorps sont plus faibles chez les patients plus âgés et plus élevés lorsqu’ils sont vaccinés après une infection au COVID-19. Ces premiers résultats ont été publiés dans la revue scientifique JAMA.

L’étude a également montré qu’un petit groupe de soignants avait un taux de réponse plus faible. Ces aidants n’avaient pas de facteurs de risque clairs.

« Il est important d’identifier les différences dans la réponse aux vaccins », déclare le Dr Line Heylen. « Il est possible que les résultats de l’étude puissent influencer l’utilisation ultérieure des vaccins disponibles. Par exemple, le stock de vaccins Moderna pourrait être réservé aux personnes dont on s’attend à ce que le taux de réponse à la vaccination soit plus faible, comme les personnes âgées, les patients atteints de cancer et les patients sous dialyse rénale. Pour les soignants dont le titre d’anticorps est inférieur à un seuil, on pourrait alors éventuellement leur conseiller de s’inscrire à une vaccination supplémentaire. »

Les participants à l’étude seront suivis pendant un an, mais cette période pourra être plus longue s’ils reçoivent une troisième injection de rappel. L’analyse des données du groupe de personnes vaccinées avec le vaccin d’AstraZeneca suivra bientôt.