Peut-on envisager une vie hors du système solaire? La question pourrait bientôt trouver une réponse

Cela fait longtemps que la question de la vie en dehors du système solaire est étudiée par nos scientifiques. Selon Sasha Quanz, astrophysicien à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, on pourrait définitivement répondre à cette grande inconnue d’ici 25 ans !

La question fait fantasmer depuis des dizaines et des dizaines d’années, mais l’on pourrait bien prochainement obtenir une réponse. Les experts de l’Agence spatiale européenne veulent déterminer la présence ou non de vie en dehors du système solaire. Lors d’une conférence de presse, Sasha Quanz, chercheur à Zurich, a déclaré qu’il pensait résoudre cette équation d'ici 25 ans. Et si cela peut paraître ambitieux, il juge que ce n’est pas idéaliste.

Quanz et ses équipes veulent dans un premier temps observer les planètes qui se situent à proximité d’une étoile, condition indispensable pour qu’elles soient habitables. Les experts prendraient donc des clichés de ces exoplanètes pour restreindre leurs recherches et comparer celles-ci à la Terre. Ils s’aideront pour se faire du télescope géant européen, qui devrait être mis en service entre 2024 et 2027.

Toutefois, ce nouvel outil sera certainement limité, car il pourrait se heurter aux interférences de l’atmosphère terrestre, étant donné qu’il est au sol, et cela fausse les données concernant les planètes lointaines. Celui-ci ne serait alors pas « le premier outil à détecter les signes d’une vie probable sur une planète en dehors du système solaire ».

Des freins

Et malheureusement, les scientifiques ne pourront pas compter sur le télescope spatial James-Webb pour cette mission, malgré le fait qu’il a déjà réalisé d’incroyables découvertes. Selon les dires de Quanz, il ne serait pas assez puissant que pour observer des planètes d’aussi petite tailel que la Terre, ni même de se mettre en orbite près de leurs étoiles à des distances où de l’eau liquide serait susceptible de se trouver.

Cette mission ambitieuse a en tout cas déjà un nom « LIFE », « Large Interferometer For Exoplanets », et elle est actuellement dans sa phase d’étude initiale. Il faudra encore attendre une approbation officielle et un financement avant de concrétiser ce projet fou.