Paul meurt pendant son mariage alors qu’il attendait sa femme devant l’autel

Paul Wynn, un Écossais de 57 ans, s’est effondré sur l’autel vendredi, alors que sa future femme marchait dans l’allée pour le rejoindre avec leur fille aînée, rapportent Ayrshire Live et Sudinfo. Sa fiancée, dévastée, a décrit son partenaire et père de cinq de leurs enfants comme un « père fantastique » dans un hommage poignant après sa mort soudaine.

Paul avait été informé par les médecins qu’il avait un cancer du pancréas huit jours avant sa mort, et qu’il s’était propagé à son foie et ses poumons. Le couple avait donc décidé de se marier aussitôt, les médecins estimant qu’il lui restait entre six semaines et deux mois à vivre.

«Il était à bout de souffle»

« Si j’avais su que nous n’avions plus de temps, j’aurais essayé d’organiser le mariage pour le début de la semaine », explique Alison. « Il avait été transporté dans un fauteuil car il n’avait pas d’énergie pour monter. Il était à bout de souffle. » Au moment d’entrer dans la salle, Alison a réalisé que quelque chose n’allait pas car Paul était affalé sur la chaise. « J’ai crié son nom plusieurs fois », se souvient-elle. Sans réaction, l’homme a été pris en charge mais n’a pas pu être ranimé.

« Je dois me lever tous les jours pour le bien de mes enfants mais je ne peux pas manger », témoigne Alison. « Paul et moi avons perdu un enfant en 2004 après avoir fait une fausse couche, donc cela me rassure un peu qu’il soit là-haut avec notre enfant. »