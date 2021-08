«Menace terroriste élevée» à l’aéroport de Kaboul

Les États-Unis et plusieurs de leurs alliés ont conseillé aux milliers de personnes tentant d’entrer dans l’enceinte de l’aéroport de Kaboul pour y être évacués de quitter la zone, le Royaume-Uni et l’Australie évoquant une « menace terroriste élevée ».

« Ne vous rendez pas à l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul », a écrit tard mercredi soir le ministère britannique des Affaires étrangères sur son site internet.

« Il y a une menace élevée et permanente d’attaque terroriste », a-t-il souligné, alors que des milliers d’Afghans sont toujours massés aux portes du site de l’aéroport dans l’espoir de fuir le pays tombé aux mains des talibans.

« Si vous vous trouvez dans la zone de l’aéroport, quittez-la pour un endroit sûr et attendez d’autres instructions », a ajouté la diplomatie britannique. « Si vous êtes à même de quitter l’Afghanistan en sécurité par d’autres moyens, faites-le immédiatement ».

Les mises en garde ont été inhabituellement précises : les personnes « se trouvant actuellement aux entrées Abbey, Est et Nord devraient partir immédiatement », a indiqué le département d’État américain, parlant de « menaces sécuritaires » sans autre précision.

« Se rendre dans un lieu sûr »

De son côté, le ministère australien des Affaires étrangères a mentionné une « menace très élevée d’attentat terroriste ». Tout comme Londres, l’Australie a conseillé de ne pas se rendre à l’aéroport et, s’adressant aux personnes déjà sur place, elle leur a recommandé de « se rendre dans un lieu sûr et d’attendre des informations supplémentaires ».

Les talibans se sont engagés à laisser partir les Américains et les Afghans « à risque » encore en Afghanistan après le 31 août, à la suite du départ des troupes américaines, a affirmé mercredi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

« Les talibans ont pris des engagements en public et en privé pour fournir et permettre un passage sûr aux Américains, aux autres étrangers, et aux Afghans à risque, dans le futur, après le 31 août », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Washington.

La Belgique met fin aux évacuations

Au moins huit personnes ont péri dans les scènes de chaos à l’aéroport ces derniers jours.

La Belgique a annoncé mercredi soir avoir mis fin à ses opérations d’évacuations depuis l’aéroport de Kaboul, à quelques jours du retrait des troupes américaines qui sécurisent le site.