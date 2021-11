McDo se lance aussi dans la folie NFT

Un burger McDonald’s disponible à vie ! C’est désormais possible avec la technologie NFT, ces jetons numériques dont raffolent les collectionneurs, et en particulier ceux dans le monde de l’art. Le géant du fast-food a décidé de s’y mettre. Cela se passe aux Etats-Unis à l’occasion de la sortie du McRib et des 40 ans du sandwich au porc.