Max, 12 ans, se tire accidentellement dessus lors d’une soirée pyjama

La famille de Max a déclaré à l'Union-Tribune qu'elle a entendu un coup de feu. Ils ont alors découvert le garçon en sang. Il a été emmené d'urgence à l'hôpital, mais les médecins n’ont rien pu faire, il est décédé en luttant pour sa vie, rapporte le Daily Mail.

Au lendemain de cette tragédie, sa famille a rendu hommage à cet enfant très apprécié dans le voisinage. « Il me manque », a déclaré sa maman. « Il avait un grand cœur. » Des voisins ont raconté comment le jeune garçon les aidait à faire leurs courses et comment il s'occupait de ses quatre sœurs.

« C'est le garçon le plus intelligent, le plus beau et le plus gentil que vous ayez jamais rencontré », a déclaré Eliadora Foster, une voisine.

Lire aussi : Le Texas autorise le port d’arme à feu en public et sans permis