Mauvaise nouvelle pour les Belges qui partent bientôt en vacances en Espagne

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a mis à jour la carte des voyages en Europe, et les nouvelles ne sont pas bonnes : à partir du mercredi 7 juillet, plusieurs zones d’Espagne passent en rouge: la Communauté Valencienne, l’Aragon et la Catalogne. Les régions de La Rioja et la Cantabrie étaient quant à elles déjà passées au rouge. L’île de Chypre passe également au rouge. Le code couleur rouge signifie qu’il s’agit de régions ou de pays où les individus sont à haut risque d’infection.

Ce passage au rouge en Espagne et à Chypre pourrait dès lors avoir un impact sur les retours de vacances de Belges dans les régions concernées. Qu’est-ce que cela implique pour les touristes belges qui reviennent de ces régions ? Ils devront observer une quarantaine à leur retour, sauf s’ils sont complètement vaccinés, s’ils disposent d’un test PCR négatif datant de moins de 72 heures, ou encore d’un certificat de rétablissement attestant qu’ils ont précédemment contracté la Covid-19.

Dans les autres pays d’Europe, la tendance est plutôt à l’amélioration, notamment en Grèce et aux Pays-Bas où de nouvelles régions sont passées de l’orange au vert. La France, le Danemark et l’Italie sont, eux, complètement passés au vert.

Plus d’informations dans la rubrique «Voyages» du site info-coronavirus.be