Maman d’une petite fille de 3 ans, elle décède du coronavirus: «Nous sommes totalement dévastés»

Le coronavirus ne cesse de prendre des vies et d’endeuiller des familles. La famille de Shreece Ford, une maman originaire de Birmingham, en a fait la triste expérience. Le 8 octobre dernier, la jeune femme de 26 ans a perdu son combat contre la maladie. Selon ses proches, elle aurait contracté le virus lors d’un dîner avec son petit ami. Elle laisse derrière elle Realle, sa fille de trois ans, relatent nos confrères de Sudinfo.

« Nous sommes juste sous le choc et totalement dévastés »

Ellesse, la cousine de la défunte, s’exprime au nom de la famille auprès du BirgminghamLive : « Nous sommes juste sous le choc et totalement dévastés. Shreece n’était pas sortie depuis longtemps mais a décidé de sortir avec son petit ami et c’est là que nous pensons qu’elle a attrapé la Covid (…) Les médecins ont pris la décision de l’envoyer dans une unité de soins intensifs et ils l’ont endormie. Shreece avait du diabète, donc son système immunitaire était plus faible que la normale, ce qui a encore plus affecté sa maladie avec le virus ».

Une cagnotte pour organiser l’anniversaire de sa fille

Les proches de la jeune maman ont créé une collecte de fonds sur GoFundMe afin de payer ses funérailles. L’argent servira également à organiser une fête pour le quatrième anniversaire de Realle. « Nous avons toujours prévu un quatrième anniversaire pour Realle et nous voulons lui offrir une merveilleuse fête. Elle est très triste car elle a perdu sa maman et nous voulons faire quelque chose pour essayer de lui redonner le sourire et lui offrir la fête que sa maman aurait voulue », explique Ellesse.