On lui refuse une pédicure à cause de son poids

Un institut de beauté a refusé une cliente car elle risquait de causer le dysfonctionnement d’une chaise à cause de son poids.

Ashley Cheffen affirme qu’elle a récemment été refusée dans un institut de beauté anglais lorsqu’elle s’y est rendue pour une pédicure, à cause de son poids. Elle est cliente de ce salon depuis 2018 et indique qu’elle n’avait jamais eu de problème jusqu’à ce 18 juin, rapporte Sudinfo.

Alors que l’esthéticienne avait commencé à préparer le soin, elle s’est levée brusquement avant de partir. Peu de temps après, la réceptionniste est venue la voir et lui a expliqué ce qu’il se passait. « Nous n’allons pas pouvoir terminer votre pédicure à cause de la limite de poids des soins. »

«Gênée et humiliée»

En effet, la politique de l’institut stipule qu’un client est responsable en cas de dysfonctionnement d’une chaise de spa s’il pèse plus de 136 kg. Cependant, il ne mentionne rien sur un refus de service en raison du poids. « J’étais gênée, j’étais humiliée et je me sentais horrible », raconte Ashley.

S’exprimant au nom des propriétaires de POSH Nail Spa, Joseph Nyugen a déclaré à Wach Fox News que les limites de poids ne sont en place que pour assurer la sécurité des clients, ajoutant que le salon ne « discrimine » personne. « POSH est là pour servir tout le monde et il n’y a absolument aucune discrimination contre quiconque, quel que soit son poids. »