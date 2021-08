Logan, deux ans et demi, décède après s’être noyé dans la piscine: «Il s’est battu comme un lion»

Logan, le petit garçon de deux ans et demi qui s’est noyé dans une piscine à son domicile mercredi 28 juillet, est décédé au CHU de Lille dans la nuit de lundi à mardi. Comme l’expliquent nos confrères de La Voix du Nord, il avait été réanimé, après des premiers gestes de secours de son papa, par les pompiers de Vitry-en-Artois et les médecins du SAMU d’Arras, qui avaient prodigué des massages permettant la reprise de l’activité cardiaque.

Transporté en urgence absolue par hélicoptère au CHU de Lille, l’enfant était le lendemain « dans un état stabilisé ». Plongé dans un coma artificiel à l’hôpital, le garçonnet a finalement succombé.

Un large soutien

L’enquête de gendarmerie devra préciser les circonstances du terrible drame, qui touche une famille de deux enfants connue à Brebières. En effet, la maman, Marina Marteau, a été élue l’an dernier au sein de la nouvelle municipalité, au poste de quatrième adjointe auprès du maire, Lionel David.

Sur la page Facebook de la ville, ce mardi matin, un message de soutien à la famille accompagne la terrible nouvelle : « C’est avec une infinie douleur et tristesse que nous vous informons que le petit Logan est parti rejoindre les étoiles. Il s’est battu comme un lion de toutes ses forces et nous saluons ici son immense courage et celui de ses parents. Marina, Nicolas, Julian et toute votre famille, nous vous embrassons très fort et nous vous renouvelons tout notre soutien et notre amitié. »