L’ivermectine, un traitement contre le coronavirus?

Un traitement contre les symptômes du Covid-19 ? Des chercheurs de l’Institut Pasteur ont réalisé une série de tests sur des hamsters pour mesurer l’impact de l’ivermectine sur les symptômes de la Covid-19. Selon les premiers résultats, publiés dans la revue scientifique EMBO Molecular Medicine Antiparasitaire, l’antiparasitaire permet de réduire l’inflammation au niveau des voies respiratoires et ainsi que le risque de perte d’odorat sur les animaux.

Les chercheurs ont divisé les hamsters en deux groupes de 18, chacun composé de 12 mâles et 6 femelles. Le premier groupe a reçu un traitement et le second une solution saline. L’odorat a été altéré pour 66,7 % pour le second groupe contre 22,2 % pour les hamsters traités.

« Les résultats de l’étude suggèrent que l’ivermectine pourrait être considérée comme un agent thérapeutique contre la Covid-19 », explique l’Institut Pasteur dans un communiqué.

Pas d’effets sur la charge virale

Si pour l’instant, l’ivermectine montre des signes encourageants pour limiter des symptômes du Covid sur les hamsters, aucun essai clinique sur des humains n’a été effectué. Par ailleurs, ces premiers résultats ne montrent pas d’effet de la molécule sur la transmission du virus. « De manière surprenante, nous avons observé que le traitement à l’ivermectine n’a pas limité la réplication virale, les modèles traités et non traités présentaient des quantités similaires de charge virale dans la cavité nasale et dans les poumons. Nos résultats révèlent que l’ivermectine possède un effet immunomodulateur et non antiviral », commente Guilherme Dias de Melo, chercheur dans l’unité Lyssavirus, épidémiologie et neuropathologie et premier auteur de l’étude.

Un traitement non recommandé par l’OMS

Dans son avis du 31 mars, l’Organisation Mondiale de la Santé déconseille d’utiliser l’ivermectine pour traiter la covid en dehors des essais cliniques « en attendant que davantage de données soient disponibles ». « Notre étude apporte des données précliniques qui démontrent scientifiquement une action protectrice de l’ivermectine pendant l’infection par le SARS-CoV-2 dans un modèle animal. Ces données sont essentielles pour appuyer les essais cliniques chez l’homme », précise Guilherme Dias de Melo.