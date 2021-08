Lisa perd ses deux fils, emportés par le coronavirus: «Faites-vous vacciner, s’il vous plaît»

Originaire de Jacksonville en Floride, Lisa Brandon a perdu ses deux fils, à un jour d’intervalle. Emportés par le coronavirus, les deux hommes sont décédés les 12 et 13 août derniers.

« Faites-vous vacciner, s’il vous plaît. C’est la seule chose à faire », appelle Lisa, après avoir perdu ses deux fils du coronavirus. Aaron, 35 ans, et Free Jaggi, 41 ans, sont décédés à seulement 12 heures d’intervalle après avoir été hospitalisés avec des symptômes graves de la Covid-19.

« C’est le pire cauchemar d’un parent »

Si toute la famille était tombée malade fin juillet, les symptômes de Lisa, vaccinée avec Moderna, étaient bénins. L’état de ses deux fils, non vaccinés, s’est quant à lui rapidement détérioré. « C’est le pire cauchemar d’un parent », a déclaré la mère à News 4 Jax. La maman endeuillée veut maintenant sensibiliser à la vaccination contre le Covid-19 et espère que ce drame permettra de convaincre les plus réticents.

Une cagnotte en ligne pour les funérailles

Une page GoFundMe a été créée par les amis et la famille de Lisa la soutenir et financer les funérailles. En difficulté, la maman s’est vue obligée de déménager de la maison où elle vivait avec ses fils, qui participaient également au loyer. Pour l’heure, 35.000 dollars ont déjà été récoltés.