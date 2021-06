L’humanité sous la menace «d’impacts irréversibles», selon un projet de rapport du Giec

Si le réchauffement climatique atteint +2°C plutôt que +1,5°C, 420 millions de personnes de plus sur Terre feront face à des «canicules extrêmes» et jusqu’à 80 millions de personnes supplémentaires seront menacées par la faim d’ici 2050, selon les experts du Giec. L’accord de Paris de 2015 fixait un objectif maximal de +2°C de réchauffement par rapport à l’ère pré-industrielle, et si possible +1,5°C. Mais les trajectoires actuelles ne permettent pas de les atteindre selon les scientifiques.